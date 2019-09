Yannick Nezet-Seguin Montreal-Chef auf Lebenszeit

Der designierte Chefdirigent der Metropolitan Opera New York, Yannick Nezet-Seguin, ist von seinem Orchestre Metropolitain de Montreal zum Chef auf Lebenszeit ernannt. Der 44-jährige Kanadier dirigiert den Klangkörper schon knapp 20 Jahre. "Wir sind von nun an unzertrennlich", freute sich Nezet-Seguin in einem Statement.

SN/APA (AFP)/CLEMENT SABOURIN Nezet-Seguin glücklich über Ehrerweisung seiner Geburtsstadt