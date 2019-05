Yoko Ono überraschend in Leipziger Museum

Die japanisch-amerikanische Künstlerin Yoko Ono hat dem Museum der bildenden Künste in Leipzig am Mittwoch einen Überraschungsbesuch abgestattet. Die Witwe des Beatles-Sängers John Lennon, der 1980 erschossen wurde, kam gegen Mittag im Museum an und besichtigte etwa eineinhalb Stunden die Ausstellung "Yoko Ono - Peace is Power", wie eine Museumssprecherin mitteilte.

SN/APA (Archiv/AFP)/Chris Jackson Yoko Ono besichtigte "Peace is power"