Zehntes Frequency in St. Pölten gestartet

Sommer, Sonne, laute Musik: Es ist wieder Frequency-Zeit in St. Pölten. Zum zehnten Mal geht das stilistisch bunt ausgerichtete Festival in der niederösterreichischen Landeshauptstadt über die Bühne. Der Auftakt der diesjährigen Ausgabe am Donnerstagnachmittag war von sommerlichen Temperaturen ebenso gekennzeichnet wie dem steten Besucheranstrom aufs Campinggelände.

SN/APA/HERBERT P. OCZERET Das Frequency hat begonnen