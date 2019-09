Zeitgenössische Kunst in NÖ "intensiv und intim"

Zeitgenössische Kunst "intensiv und intim" zu erleben gibt es laut Kulturvernetzung NÖ am 19. und 20. Oktober, wenn die 17. "NÖ Tage der offenen Ateliers" über die Bühne gehen. Mehr als 1.000 Künstler und Kunsthandwerker machen laut einer Aussendung mit. Die Auftaktveranstaltung im Festspielhaus St. Pölten mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) steigt bereits am 16. September.

Ateliers, Galerien, Studios und Werkstätten werden am dritten Oktober-Wochenende einmal mehr für Interessierte geöffnet sein. "Überall kann bei freiem Eintritt den Kreativen über die Schulter geblickt werden", so die Kulturvernetzung am Donnerstag. Auf dem Programm steht außerdem eine geführte Ateliertour durch das Weinviertel mit Carl Aigner vom Museum Niederösterreich.

(S E R V I C E - "NÖ Tage der offenen Ateliers", 19. und 20. Oktober, Information: Kulturvernetzung NÖ, Tel. 02572/20 250, www.kulturvernetzung.at)

