Zsuzsanna Gahse erhält Schweizer Grand Prix Literatur 2019

Die österreichisch-deutsch-schweizerische Schriftstellerin Zsuzsanna Gahse erhält für ihr Lebenswerk den Schweizer Grand Prix Literatur 2019. Das teilte das Bundesamt für Kultur am Donnerstag mit. Der Preis ist mit 40. 000 Franken (35.495,61 Euro) dotiert und wird am 14. Februar in der Nationalbibliothek in Bern verliehen.

SN/APA/Keystone/ASY ASENDORF