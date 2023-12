Zucchero und Cornelius kommendes Jahr in Linz

Der italienische Barde Zucchero und Austropopper Peter Cornelius werden im Sommer 2024 bei Klassik am Dom in Linz spielen. Zucchero begeisterte heuer das Publikum auf Burg Clam und wird am 27. Juli 2024 seine Fans am Domplatz mit einem Livekonzert verzaubern. Knapp einen Monat später kommt Peter Cornelius am 24. August mit seinen Austropophits wie "Reif für die Insel" nach Linz. Das berichteten die Veranstalter am Dienstag.

BILD: SN/APA/WOLFGANG HAUPTMANN/WOLFGANG Zucchero beehrt kommendes Jahr Linz

Bereits bestätigt sind Konzerte von Diana Krall (11.7.), Pizzera und Jaus (12.7.), die Musicalshow "Tonight" (26.7.), Anna Netrebko und Yusif Eyvazov (23.8.). Es könnten auch noch weitere Auftritte hinzukommen, man sei noch in Verhandlungen, hieß es am Dienstag vom Veranstalter. (S E R V I C E - Ticketvorverkauf für Zucchero und Peter Cornelius ab Mittwoch, 6.12., 8 Uhr auf www.klassikamdom.at, www.ticketwall.at, im Domcenter Linz, Herrenstraße 36, 4020 Linz, Telefon +43 732 946100, E-Mail: domcenter@dioezese-linz.at, sowie auf www.oeticket.com, in allen Oeticket-Vorverkaufsstellen und allen bekannten Linzer Kartenbüros)