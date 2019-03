Zum 90. Geburtstag Anne Franks drei neue Tagebuchausgaben

Am 12. Juni würde sie 90 Jahre alt: Doch Anne Frank starb 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Zu ihrem 90. Geburtstag publiziert der S. Fischer Verlag drei neue Ausgaben des berühmten Tagebuchs, das Anne Frank im Versteck der jüdischen Familie in einem Hinterhaus in Amsterdam geschrieben hat.

SN/APA (AFP/ANNE FRANK FONDS)/- Ein Porträt von Anne Frank aus dem Jahr 1942.