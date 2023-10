Zum 50. Todestag: Literaturmuseum gedenkt Ingeborg Bachmann

Noch bis 5. November ist im Literaturmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek die Sonderausstellung "Ingeborg Bachmann. Eine Hommage" zu sehen. An ihrem 50. Todestag am 17. Oktober steht Bachmanns Prosatext "Drei Wege zum See" (1972) im Mittelpunkt einer Veranstaltung. Autorin Maja Haderlap spricht über die Erzählung, begleitet von einer Lesung von Friederike Tiefenbacher. Um 20.30 Uhr ist Michael Hanekes Verfilmung aus dem Jahr 1976 im Metro Kinokulturhaus zu sehen.

BILD: SN/APA/FAMILIENARCHIV BACHMANN/ÖNB/ Ingeborg Bachmann in Rom, 1962