Zwei, die neue Vorstellungen für Österreichs Auslandskultur wecken

Helga Rabl-Stadler und Christoph Thun-Hohenstein wollen der österreichischen Auslandskultur eine neue Denkrichtung geben.

Ist Österreichs Kultur eine Brücke zur Welt, sind ihre Architekten in der Sektion V im Außenministerium zu finden. "Internationale Kulturangelegenheiten" werden dort behandelt, und dabei geht es weniger trocken-bürokratisch zu, als der Name es vermuten ließe. Vielmehr sei es "ziemlich cool, was da vorhanden ist in der österreichischen Bürokratie", sagte Teresa Indjein, die hochgelobte scheidende Leiterin der Abteilung, bei der diesjährigen Tagung der Auslandskultur am Dienstagabend in Wien.

In Zusammenarbeit mit 30 österreichischen Kulturforen weltweit, mit Botschaften, Bildungseinrichtungen ...