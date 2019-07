Zwei Häuser in Tirol aus jüngerer Eisenzeit freigelegt

Archäologen der Universität Innsbruck haben in ihrer vierwöchigen Tätigkeit in Birgitz in Tirol zwei Häuser aus der jüngeren Eisenzeit freigelegt. Zudem fand man bei den Arbeiten am Areal "Hohe Birga" Keramik, Anhänger und Gewandnadeln. Bei diesen Fundstücken handelt es sich um "hochqualitatives Handwerk", wie Florian Müller vom Institut für Archäologie der Universität Innsbruck anmerkte.

SN/APA (UNIVERSITÄT INNSBRUCK)/F. M Arbeiten am Areal "Hohe Birga"