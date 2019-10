Zwei Klagen gegen Veranstalter von "For Forest" eingebracht

Zwei Kärntner Unternehmen haben Klagen gegen die "LW For Forest gemeinnützige GmbH" eingebracht. Sowohl ein Transportunternehmer als auch eine Gärtnerei klagen Geld ein, bestätigten die Anwälte der Unternehmen am Donnerstag auf APA-Anfrage einen aktuellen Bericht der "Kleinen Zeitung". Die erste Tagsatzung findet am Montag am Landesgericht Klagenfurt statt.

SN/APA/WOLFGANG HUBER-LANG Wald-Installation hat gleich zwei juristische Nachspiele