Zwölfte Buchmesse "Buch Wien" startet

Österreichs größte Buchmesse, die "Buch Wien", startet am Mittwochabend in ihre zwölfte Ausgabe. Eröffnungsredner in der Halle D der Messe Wien ist "Falter"-Herausgeber Armin Thurnher, es folgt eine "Lange Nacht der Bücher", für die u.a. Michael Köhlmeier, Clemens Setz, Vea Kaiser und Tobias Moretti angekündigt sind. Bis Sonntag (10. November) lesen und diskutieren 575 Autorinnen und Autoren.

SN/APA (dpa)/Georg Wendt Auch Schauspieler Tobias Moretti hat sich angekündigt