Auf Österreich folgte die Tschechoslowakei

Adolf Hitler peilte nach dem Anschluss Österreichs das zweite Land an. Doch ein Brite hielt ihn zurück.

Österreichs Anschluss ans Deutsche Reich im März 1938 hatte naheliegende Folgen, die die Briten in Nervosität und Panik versetzten. "Die Eingliederung Österreichs ins Reich hat die tschechisch-deutsche Grenze im Süden um über dreihundert Kilometer verlängert", erklärte ein Militärattaché in Downing Street 10 seinem Premierminister Chamberlain. Ein anderer ergänzte: Er habe mit Generalfeldmarschall Göring gesprochen, der versichere, die deutsche Wehrmacht brauche bloß Tage, um die Tschechen zu überrennen, und "Prag bombardieren wir in Schutt und Asche".