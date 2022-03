Ai Weiwei blitzt in chinesische Verhaftung

Ein Selfie des regimekritischen Künstlers im Lift mit Polizisten wird zur Ikone aus Legosteinen.

Um drei Uhr nachts klopft es an der Hoteltür. Mit elf anderen Aktivisten wird der chinesische Künstler Ai Weiwei verhaftet. Im Aufzugspiegel schießt er blitzschnell ein Selfie und postet es im Internet. Diese beklemmende Szene der Ungewissheit erreicht Millionen Menschen. Sie steht am Anfang von 81 Tagen Inhaftierung. Ai Weiwei wird in einer Zelle an einem geheimen Ort festgehalten und rund um die Uhr bewacht. Heute hängt dieses Foto als eines seiner Lego-Mosaike in der Albertina Modern in Wien.

...