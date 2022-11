Aktivisten attackieren Klimt

Weil die OMV den freien Eintritt im Leopold-Museum sponsert, schütten Aktivisten Öl auf das Gemälde "Tod und Leben". Neben der Prominenz des Bildes passt auch dessen Inhalt.

"Stoppt die fossile Zerstörung! Wir rasen in eine Klimahölle!", rief der Aktivist der Gruppe "Letzte Generation", der am Mittwochvormittag im Leopold-Museum in Wien aus einer Wärmflasche schwarzes Öl auf das Glas vor Gustav Klimts Gemälde "Tod und Leben" schüttete. Binnen Kurzem bändigte ihn ein Saalaufseher. Der fast um einen Kopf größere Aktivist wehrte sich kaum und skandierte seine Warnungen. Während Blicke und Kamera auf die beiden Männer gerichtet waren, beschmierte links vom Gemälde ein schmächtiger Mann seine linke Handfläche und ...