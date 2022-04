Albertina: Frühe Zeichnung verrät Klimt

Mit der scheintoten Liebenden aus "Romeo und Julia" folgte Gustav Klimt der Formensprache des Historismus. Und doch gelang dem 25-Jährigen, was ihm kaum jemand nachmachen sollte.

Warum hat Gustav Klimt neben das makellose Gesicht einer Schlafenden zwei Hände skizziert? Neben den wunderbar weich gekräuselten, in winzigen Strichen ausgeführten Haaren, die das Gesicht in porzellanig jugendlicher Glätte erscheinen lassen, wirken diese Hände wie Kritzelei. Dies sei nur eine von unzähligen Skizzen, die Gustav Klimt für seinen ersten großen Auftrag - die Ausstattung des Wiener Burgtheaters - angefertigt habe, erläutert Elisabeth Dutz, die dieses Blatt für die von ihr kuratierte Ausstellung in der Albertina Modern ausgewählt hat. "Das ...