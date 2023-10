Die deutsche Künstlerin Katharina Grosse hat sich mit Spritzpistole in der Pfeilerhalle betätigt.

"Kraft und Intensität der Farbe", "wildes Denken", einen "Balanceakt zwischen Zufall und Kontrolle" sowie "vibrierende Farbfelder" kündigt die Albertina in Wien für die neue Ausstellung in der Pfeilerhalle an. In historischen Räumen des um 1745 errichteten Palais kommt es quasi ...