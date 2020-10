Albertina zeigt Jablonka-Sammlung: Kunst einer Generation stellt Fallen und Fragen

Sammler Rafael Jablonka brachte große US-Künstler nach Europa. In der Schau "My Generation" in der Albertina wird nun ein Teil der Kollektion gezeigt. Mit dieser Leihgabe auf "Probezeit" schließt das Museum eine Lücke.

Mehrere Stofftiere sind zu einem bunten Bündel zusammengenäht. Dazwischen wurden Puppen ineinanderverknotet, ihre Beine eingeklemmt, die Gesichter liegen zum Teil übereinander. Was wie ein kindlicher Streich unter Geschwistern an den Lieblingsspielzeugen des anderen aussieht, ist die Installation "Frankenstein" des US-Künstlers Mike Kelley aus dem Jahr 1989. Er ist einer jener Künstler, die der polnisch-deutsche Sammler Rafael Jablonka erstmals für den europäischen Markt entdeckt hat. Die Albertina zeigt ab Freitag in zwölf Räumen auf zwei Etagen etwa 110 Werke ...