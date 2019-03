Alfred Kubin wollte sich in Zell am See umbringen. So etwas hängt nach. Überhaupt war er vom Salzburger Land lebenslang verfolgt.

Am Grab der Mutter wollte sich Alfred Kubin umbringen. In Zell am See war das, wo er aufgewachsen war. Er ging in Salzburg zur Schule. Er fischte sommerfrischend in Henndorf und hatte in Unken eine außereheliche Liebesbeziehung. Er hat zu ...