Als Ägypten muslimisch wurde, waren Araber tolerant

Der fundamentale Wandel des Landes am Nil von christlich zu muslimisch vollzog sich über viele Generationen.

Wie kann es gelingen, ein Land nicht nur militärisch zu erobern, sondern auch eine andere Sprache, Kultur und Religion zu implementieren? Diese Frage erörtert das Papyrusmuseum in Wien am Beispiel von Ägypten: Im Dezember 639, sieben Jahre nach dem Tod Mohammeds, drang ein arabisches Herr von Palästina kommend in Ägypten ein. Die byzantinische Armee habe entschlossen, doch letztlich erfolglos Widerstand geleistet, schildert Museumsdirektor Bernhard Palme im Katalog zur neuen Ausstellung "Halbmond über dem Nil". Und doch: Drei Jahre wurde gekämpft, ...