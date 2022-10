Alte Pinakothek in München: Alte Gemälde sind neue kombiniert

Die Alte Pinakothek in München hat erstmals in ihrer Geschichte die Dauerausstellung unkonventionell geordnet: Statt bisher chronologisch und geografisch sind die Klassiker der Kunstgeschichte thematisch gehängt. So sollten "ungeahnte Parallelen zum Vorschein" kommen, der Blick werde auf "selten thematisierte Verbindungen gelenkt", wie es in der Pressemitteilung heißt. Dafür sind 200 Gemälde zu anderen Nachbarn übersiedelt. So sind nun zwei Mütter mit Kind beieinander: vom Nürnberger Albrecht Dürer aus 1516 und vom Venezianer Giovanni Bellini aus 1508. Ähnlich vergleichbar sind Pacher ...