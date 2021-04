Alter Papyrus verspricht selige Zukunft

Die alten Ägypter versorgten ihre Toten mit Tipps und Tricks, um im Jenseits Genuss und Seligkeit zu erlangen.

Das älteste Dokument der Österreichischen Nationalbibliothek bereitet einen Menschen auf eine wunderbare Zukunft vor - ohne Sorgen, Schinderei und Schmerz, aber voller Genüsse des Essens und des Trinkens. Um sich in dieser Seligkeit zurechtzufinden, gaben die alten Ägypter einem Verstorbenen ein bis zu 30 Meter langes Totenbuch mit Verhaltensanweisungen, Zaubersprüchen und Beschwörungsformeln in den Sarg und somit auf den Weg in die Unterwelt.

Das älteste Totenbuch im Besitz der Nationalbibliothek ist einem Mann namens Sesostris zugeeignet, der vor ...