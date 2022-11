Am Ziel der Reise warten neue Werke

Die Stadtgalerie zeigt, was entsteht, wenn Künstlerinnen und Künstler aus Salzburg in Ateliers zwischen Rovinj und Minnesota arbeiten.

Muss der Weg zur Bank immer mit Geld zu tun haben? In ihrem Projekt "Mobilebanking" spielt die Salzburger Künstlerin Isabella Heigl mit der Doppeldeutigkeit des Bank-Jargons. In Budapest, wo sie derzeit in einem Gastatelier arbeitet, interpretiere sie "eine Sitzbank als mobiles Objekt", das kein Ort für Transaktionen sei, sondern im Gegenteil eine Spielfläche "für zweckfreies Tun". Beispiele aus ihrem laufenden Projekt sind seit Mittwoch in der Stadtgalerie am Mozartplatz 5 zu sehen. Heigl ist eine von acht Salzburger Künstlerinnen und ...