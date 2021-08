Arbeiten, zeigen, teilen: Sommerakademie zog Bilanz

Während Studierende der Klassen von Rossella Biscotti, Christina Dimitriadis und Nadira Hussain die Studios öffneten, resümierte Sophie Goltz ihren ersten Jahrgang als Direktorin der Internationalen Sommerakademie für Bildende Kunst.

Mit dem Maßband wurden noch letzte Bilder in Position gerückt, mit einer Leiter eine Installation an die Decke gehievt: In den großen Arbeitsräumen auf der Festung Hohensalzburg waren am Freitagvormittag betriebsame Vorbereitungsarbeiten zu sehen. Und zugleich herrschte auch schon wieder Finissage-Stimmung: Am vorletzten Tag der Internationalen Sommerakademie für Bildende Kunst zeigten Studierende aus drei Klassen für Installation, Fotografie und Malerei in "Open Studios" noch einmal Arbeiten, die in den vergangenen Wochen entstanden sind.

Zugleich zog Sophie Goltz, die ...