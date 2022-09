Ars Electronica: In derVeränderung liegt die Kunst

Ein Netzwerk aus Regenschirmen, eine App zum Schlafen: Die Ars Electronica sondiert Wege zu einem "Planet B".

Die gelbe Farbe hat auch Symbolwert. Für die Protestbewegung, die sich 2014 in Hongkong formierte, um für freie Wahlen zu demonstrieren, wurden gelbe Regenschirme zum Erkennungszeichen. Als "Umbrella Movement" werden die Protestwellen deshalb auch oft genannt. Die gelben Regenschirme, die Jung Hsu und Natalia Rivera in der Ausstellung "Cyber Arts" beim Linzer Festival Ars Electronica präsentieren, sind zusätzlich noch mit subversiver Technik ausgestattet. "Sie verfügen über einen Solarakku", erläutert die kolumbianische Medienkünstlerin Natalia Rivera am Dienstag beim Presserundgang durch die ...