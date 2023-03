Art & Antique: Madonna, Nitsch und Salzburgblicke

Parallel zu den Osterfestspielen eröffnet wieder die Messe für Kunst und Antiquitäten in der Salzburger Residenz.

Alle Blicke sind auf die Stadt gerichtet, aber von Festspieltrubel ist weit und breit noch nichts zu sehen: 1825 hat Franz Steinfeld seine "Ansicht von Salzburg" gemalt. Das Gemälde gehöre zu den früheren Werken des Künstlers, der den Anspruch stellte, die Welt nicht nur im Atelier nachzuempfinden, sagt Herbert Giese am Freitag beim Rundgang durch die Messe Art & Antique in Salzburg: "Er ist selbst in die Natur hinausgegangen. Das spürt man." Das Steinfeld-Werk sei ein Prunkstück in der heurigen ...