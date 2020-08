Zwei Kunstschauen eröffnen in Salzburg unter neuen Bedingungen. Am Flughafen ermöglicht eine App den kontaktlosen Kauf, im Residenzhof wartet ein klimatisiertes Zelt auf die Besucher.

Eine Figur aus dem alten Ägypten, eine frühe Radierung Klimts oder gar ein bemalter Sportwagen - wer Kunst sammelt oder damit anfangen will, hat in Salzburg Gelegenheit zur Beutejagd. Mit der Salzburg International Art Fair (SIAF) am Flughafen sowie der ...