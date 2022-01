"Art on Snow": Frostige Kunst führt quer durch Europa

Zum zehnjährigen Bestehen zeigt das Gasteiner Winterkunst-Festival Europas Wahrzeichen aus Schnee.

Für Skifahrer ist das Kaiserwetter der vergangenen Tage ein Genuss, bei Schneeschnitzern hält sich die Freude über die Sonnenstunden in Grenzen. "In der Mittagszeit braucht man gar nicht mit der Arbeit anfangen", sagt Josef Gruber. Der Initiator von "Art on Snow Gastein" ist dennoch in guter Stimmung, kann das Festival für Winterkunst doch nach einem Jahr Corona-Zwangspause wieder stattfinden.

Ab morgen, Samstag, laden wieder mehrere Meter hohe Schneeskulpturen in den Skigebieten aller drei Gasteiner Gemeinden zum Verweilen und ...