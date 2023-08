"Freitag, der 13." ist für Frankreich wie "9/11" für die USA. Eine Reportage des Prozesses schildert das nationale Trauma.

Was für die Amerikaner "Nine Eleven" ist, das ist für die Franzosen "Vendredi 13": ein nationales Trauma. Beide Male, in New York am 11. September 2001 und in Paris am Freitag, dem 13. November 2015, verübten islamistische Selbstmordattentäter von langer ...