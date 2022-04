Auf einer schönen Frau lagen exquisite Speisen

Bis zur Erfindung des Porzellans war weißes Geschirr so kostbar, dass es mit teuersten Farben und edelsten Motiven bemalt wurde.

Ein Schöpfer Risotto mitten ins Gesicht der schönen Angelika? Ja doch. So oder mit ein paar Tortelli könnte man sich den Gebrauch eines der Exponate vorstellen, mit denen das Museum für angewandte Kunst (MAK) in Wien eine erstaunliche Premiere bietet: Erstmals stellt es aus, was der Oxforder Renaissance-Experte Timothy Wilson - emeritierter Universitätsprofessor und Ehrenkurator am Ashmolean Museum - als "die weltweit bedeutendste Sammlung italienischer Majoliken" bezeichnet. Folglich biete das MAK ab Donnerstag "die bei Weitem beste und umfassendste Ausstellung ...