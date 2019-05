Das gesellschaftliche Spiel vom Sehen und gesehen werden hat der Salzburger Künstler Konrad Winter zum Motiv subtiler neuer Arbeiten gewählt, welche Phänomene menschlicher Wahrnehmung behandeln.

In Konrad Winters Ausstellung "Ein Beobachter kann nicht sehen, was er nicht sehen kann", einem Zitat aus dem Buch "Reden und Schweigen" des Systemtheoretikers und Soziologen Niklas Luhmann, rückt der Künstler den Betrachter in den Mittelpunkt. Denn es ist der ...