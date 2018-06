Aus Zeitungen wächst ein Wald

Tulln mausert sich: Die für Gartenbau und -messe renommierte Stadt erkundet den Grenzraum von Kunst und Natur.

Plötzlich steht im Auwald an der Donau eine mannshohe Mauer. Schaut man dahinter, eröffnet sich ein Labyrinth. Oder ist es eine himmelsoffene Wohnung mit mehreren Zimmern? Die Mauern sind aus Zeitungspaketen gebaut - versetzt wie Ziegel und stabil wie Stein. Aber die oberen Kanten beginnen mürbe zu werden. Die Witterung setzt den Zeitungen und ihren Inhalten zu. Bis Ende der "Greenart", so heißt die heuer erstmalige Freiluftausstellung zeitgenössischer Kunst in Tulln, könnte das stabile Gebäude brüchig oder teilweise sogar verrottet und somit in die Natur zurückgekehrt sein, sodass aus gedruckten Gedanken der Journalisten wieder biologischer Rohstoff wird.