Ausstellung "Herz aller liebst" in Hellbrunn: Was sagen wir mit einem Herz?

Volkskunst und zeitgenössische Kunst nutzen das gleiche Symbol. Drücken sie damit anderes aus?

Eine raffinierte Herzensangelegenheit lockt ab Samstag nach Hellbrunn. Die neue Ausstellung im Monatsschlössl folgt der Frage: Was meinen wir, wenn wir ein Herz zeichnen - in die Luft, auf eine Kommode, auf einen Zettel oder aufs Backblech? Das Herz-Zeichen sei in vielen Sprachen und Kulturen ein allgemeines Verständigungsmittel, wenn es um Liebe, Körper oder Glaube gehe, heißt es in der Pressemitteilung des Salzburg Museums, das im Monatsschlössl auf dem Hellbrunner Berg seine Dependance für Volkskunde betreibt. Für die dortige Ausstellung ...