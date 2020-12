Ausstellung im Leopold Museum: Ein Künstler malte, was Beethoven im Wald nicht hörte

Die sechste Sinfonie ist eine Hommage an die Natur. In der Schau "Inspiration Beethoven" im Leopold Museum kann man sie ab Dienstag nicht nur hören, sondern auch ansehen.

Eine Frau in luftigen Kleidern steht umringt von weißen Birken. Ein Bach schlängelt sich den Weg durch die Hügel, am Horizont ziehen Wolken auf. Der zweite Satz von Ludwig van Beethovens sechster Symphonie, der "Pastorale", ist Ausgangspunkt für diese Naturmalerei von Josef Maria Auchentaller. Der Wiener Jugendstilmaler hat in den Jahren 1898/99 ein aus fünf Gemälden bestehendes Ensemble im Musikzimmer seines Schwiegervaters, des Schmuckfabrikanten Georg Adam Scheid, gefertigt.

Es war die erste bildnerische Umsetzung aller Sätze einer Symphonie ...