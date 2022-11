Ingeborg Bachmann: Ihre Spuren erzählen vom Wirken der großen Österreicherin

Von Ingeborg Bachmann sind so viele Text- und Tondokumente erhalten, dass damit eine exzellente Ausstellung glückt.

In Wien ist seit Mittwochabend eine eindrucksvolle Ausstellung über die österreichische Schriftstellerin Ingeborg Bachmann eröffnet. Zu sehen sind originale Manuskripte, Entwürfe und Briefe, Zeitschriften und Bücher, man kann Tondokumente hören und mehrere Filme sehen, zwei davon stammen aus dem Jahr 1973, sind also kurz vor dem Tod der Autorin entstanden. Auf weißen Stoffbahnen liest man Zitate aus Bachmanns Texten, dazu ringsum viele großformatige Fotos, meist aus privaten Sammlungen, also wenig bekannt. Auch fast alle Objekte in den Vitrinen wurden noch ...