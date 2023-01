Ausstellung im MAK: Was verraten Falten?

Weder die Natur, noch der Mensch kommt ohne Falten aus. Was diese können und bewirken, ist an Papier, Textil oder Knospe abzulesen.

Was als Schönheitsideal gilt, wirkt gespenstisch kalt: Das japanische Kollektiv Unisono inc. hat über Bildbearbeitung und 3-D-Druck täuschend echte Maske eines individuellen Gesichts hergestellt, wobei alle Falten so entfernt sind, dass die Haut perfekt glatt ist. Obwohl das Gesicht - wie in der neuen Ausstellung im MAK in Wien ausgestellt - von einem Menschen abgenommen ist, erscheint es typisiert und künstlich. "Offensichtlich gehören Falten zu unserem Gesichtsrepertoire", folgert die Kuratorin Mio Wakita-Elis. Falten seien also Ausdruck von Individualität.

...