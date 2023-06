Ausstellung im Salzburger Traklhaus: Ein Treffen mit Georg Trakl, das es nie gab

Sommerakademie: Karol Radziszewski stellt Trakl und Wittgenstein ins Zentrum einer Spekulation.

Georg Trakl sitzt auf seinem Feldbett. Aus dem Garnisonsspital in Krakau schreibt er eine Karte an Ludwig Wittgenstein. Es ist Oktober 1914. In der Schlacht von Grodek hat der Salzburger Dichter als Sanitäter die Gräuel des Ersten Weltkriegs aus brutaler Nähe erfahren. Nach einem Nervenzusammenbruch und einem Suizidversuch liegt er im Lazarett. In den nächsten Tagen werde er vielleicht ins Feld zurückkehren, schreibt er an den Philosophen Wittgenstein, seinen Förderer, den er noch nie getroffen hat. "Bevor darüber eine Entscheidung ...