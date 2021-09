Ausstellung in der Galerie5020: Wo steckt die Überraschung im scheinbar Alltäglichen?

In einer Wohnung finden sich viele Dinge, denen man zutrauen könnte, dass sie ein Geheimnis bergen. Der klassische Flokatiteppich zählt allerdings nicht unbedingt dazu. Flauschig weich und ein bisschen bieder steht er eher für entspannte Heimeligkeit als für heimliche Spannung. Die Künstlerin und Designerin Doris Bujatti ändert das. In die Teppiche, die sie in der Salzburger Galerie5020 zeigt, hat sie geheimnisvolle Symbole eingekämmt. Sie knüpft damit an die berühmten Kornkreise an, die in den 90er-Jahren großes Rätselraten auslösten. Damals riefen ...