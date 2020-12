Ausstellung in der Kaiserlichen Wagenburg: Eine Maske bietet vielerlei Schutz

Masken entfalten seit je eine Vielfalt an Wirkungen - in Spiel, Kampf oder Trauer. Ihr medizinischer Nutzen ist jetzt so wichtig wie noch nie.

Wer "Trauermaske" googelt, findet schwarzen Mund-Nasen-Schutz für Begräbnisse in der Pandemie - einmal mit silbernem Kreuz, einmal mit Spitze, einmal blank schwarz. Bis zur Ankunft von SARS-CoV-2 gab es in Europa nur eine einzige, dafür berühmte Trauermaske: Niemand hat sich in Trauer so verhüllt wie Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn. Schleier aus schwarzer Gaze, sonst nur über Hut und Gesicht gelegt, umhüllten der Kaiserin Körper. Ihr Gesicht bedeckte sie mit schwarzem Samt mit Jet-Perlen-Dekor und Spitzen. Dazu trug sie eine Spitzenhaube ...