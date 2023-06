Ausstellung in Graz: Ein Grab für den "Vater der Atombombe"

Der Künstler Henry Jesionka verknüpft christliche Bildsprache mit Gesellschaftskritik.

„Trinity“ von Henry Jesionka in der neuen Ausstellung im Kultumuseum.

Auf den ersten Blick ist es bunt, vereint mehrere künstlerische Medien und steht in der Tradition der christlichen Bildsprache: Das "Trinity" genannte "Grabmal für J. Robert Oppenheimer", das Henry Jesionka, kanadischer Künstler mit polnischen Wurzeln, ins Kultumuseum in Graz platziert hat. Im Zentrum ein Foto des "Vaters der Atombombe", jenes Mannes, der als "Amerikanischer Prometheus" tituliert worden ist. Flankiert wird das Bildnis von gemalten Abbildungen der Kernspaltung, die an Reliquien erinnern. Bekrönt ist die installative Plastik von einer Nachbildung jenes ...