Malerin Elisabeth Plank und Street-Art-Newcomer Moritz Mizrahi stellen gemeinsam aus. Gerade ihre Unterschiede erzeugen eine anregende Wirkung. Zu sehen sind ihre Werke auch auf der Kunstmesse am Salzburger Flughafen.

Es vibriert förmlich in den Räumen der Galerie Ruberl in der Wiener Innenstadt. Die flirrende, intensive Regung geht von den Kunstwerken aus, die dort ausgestellt sind. Unter dem Titel "The Moment of Moving - das Auge in Aufregung versetzen" zeigen ...