Ausstellung "Re-Nature" in St. Johann: Wenn der Mensch in die Natur eingreift

Franz Bergmüller ist in einem waldreichen Pongauer Ort aufgewachsen. Die Erfahrungen in der Natur prägen seine Kunst.

Der Künstler Franz Bergmüller setzt sich, wie in dieser Fotoarbeit, auch selbst in der Natur in Szene.

Re-Nature, das kann vieles bedeuten. Einerseits ein "Zurück zur Natur", wie es in der Epoche der Romantik propagiert wurde. Anderseits auch einen radikalen Reset, also "Zurück zum Start". Diese beiden Betrachtungsebenen verfolgt Franz Bergmüller in seiner jüngsten Werkserie. "Der Mensch greift als künstliches Objekt von außen in die Natur ein und zerstört sie. Aber es gibt auch das Verschmelzen des Menschen in und mit der Natur", schildert der Künstler.

Franz Bergmüller kreiert diese Verschmelzung von Mensch und Natur ...