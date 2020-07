Die Salzbruger Galerie Weihergut eröffnet ihre diesjährige Festspielausstellung mit den rennommierten Künstlern Frenzi Rigling und Hubert Schmalix. Beide spielen in ihren Werken mit der Kraft der Farben. Und zeigen auch ihre Wildheit.

Eine einsame Hütte am Waldrand steht auf einer giftgrünen Wiese. In einem See spiegeln sich die Felsen der Berge, der Himmel darüber ist in Rosa, Lila oder Gelb gefärbt. Die Gemälde von Hubert Schmalix, die in der Galerie Weihergut in ...