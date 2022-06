Ausstellung von Joseph Rebell im Unteren Belvedere weckt Sehnsucht nach Italien

Der Sohn eines Wiener Weißschneiders war vom Licht im Süden so fasziniert, dass seine Gemälde in Stockholm, Moskau, London und Dresden begehrt waren. Jetzt sind sie in Wien zu sehen.

Wem die Berichte von überfüllten Zügen, verstopften Autobahnen und stornierten Flügen die Lust aufs Reisen mindern, der kann jetzt im Unteren Belvedere in Wien eine Feinsinn erfordernde Erkundungstour ins warme Sonnenlicht an norditalienischen Seen und um Neapel unternehmen. Die meisten in der Orangerie ausgestellten Gemälde stammen aus dem zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts, also aus der frühen Vorzeit des erst mit dem Ausbau der Eisenbahn in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts einsetzenden Tourismus. Diese Italien-Bilder von Joseph Rebell, ...