Basquiat-Werk könnte um 27 Mio. Euro Besitzer wechseln

Ein Werk des amerikanischen Künstlers Jean-Michel Basquiat (1960-1988) könnte bei einer Versteigerung in New York nach Einschätzung von Auktionsexperten mehr als 30 Millionen Dollar (etwa 27 Millionen Euro) einbringen. Das schwarz-weiße Werk "Now's The Time", das Basquiat 1985 anfertigte, solle im Mai versteigert werden, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit.

BILD: SN/APA/AFP/FABRICE COFFRINI 'Now's the Time' von Basquiat kommt unter den Hammer

In den vergangenen Jahrzehnten war das Bild im Besitz des Kunstsammlers Peter Brant (76). Basquiat gilt vielen Experten als einer der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts.