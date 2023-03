Belvedere: Die Ausstellung "Schau!" zeigt Kunst aus Österreich von der Romanik bis heute

Was kann Kunst aus und in Österreich? Das Belvedere zeigt einen Überblick von der Romanik bis heute.

Zwei Künstler haben sich so gemalt, dass ihre Augen den Blick der Betrachter auf sich ziehen. Obwohl die Gesten einander gleichen, ist in fast 500 Jahren Abstand die Bedeutung eine andere. Der namentlich nicht bekannte Maler des Krainburger Altars teilt uns mit: Schaut her, das bin ich, der das gemacht hat! Maria Lassnig hingegen stellt Fragen: Bin ich so oder so dieselbe? Bin ich fragend anders als sinnierend? Was macht Körperhaltung mit mir? Was ändert sich an mir, wenn ich ...