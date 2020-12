Belvedere nutzt Katastrophenjahr für Jahrhundert-Investition

Das Untere Belvedere wird saniert, die Digitalisierung kommt in Schwung und nach Salzburg kommt eine Dependance.

Für das Belvedere als eines nach Sammlung, Expertise und Ausstellungen wichtigsten Museen Österreichs bescherte Covid-19 Extreme in beiden Richtungen: eine Katastrophe und zwei einzigartige Chancen. In der erzwungenen Ruhe in den beiden Sommerschlössern von Prinz Eugen habe das Belvedere als erstes Museum Österreichs schon im März - kurz nach Beginn des ersten Lockdowns - mit digitalen Führungen begonnen. Mit der baldigen Erweiterung um neue digitale Formate seien in ersten und zweiten Lockdown 2,8 und 1,2 Millionen Zuseher erreicht worden, gaben ...