Bestien in der politisierten Wunderkammer

Die Ausstellung "Ein Krieg in der Ferne" fordert das Publikum, auch durch Bilderdialoge. Ein starkes Lebenszeichen vom steirischen herbst.

Ein skelettiertes, von künstlichem Schnee bedecktes Tier hat sich in die Räume der Neuen Galerie verirrt. Flucht vor den Folgen des Klimawandels? Eine Bestie, die Vernichtung symbolisiert? "Whose Bones?" nennt die aus dem Kosovo stammende Künstlerin Flaka Haliti ihr 2022 entstandenes Objekt und lässt damit vieles offen. "Halitis Figur ist eine Chimäre, die Häuslichkeit und Gefahr, das Hohe und das Niedrige, die Kolonisierenden und die Kolonisierten vereint", sagt Ekaterina Degot. Die 63-Jährige hat an der Spitze eines insgesamt siebenköpfigen Teams für den steirischen herbst, der Donnerstagabend in Graz eröffnet wurde, die Ausstellung "Ein Krieg in der Ferne" kuratiert.

Unmittelbar neben Halitis Zwischenwesen findet sich ein Linolschnitt mit einer pointierteren, Tiermetapher von Axl Leskoschek aus dem Jahr 1964: "Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf". Für das Kernprojekt im heurigen Festival haben Degot und ihr Team das Archiv der Neuen Galerie penibel durchforstet und ausgewählte, mitunter selten bis gar nicht gezeigte Arbeiten mit neu in Auftrag gegebenen Werken kombiniert. Das Ergebnis ist eine Art politisch-intellektuelle Wunderkammer, in der es immer auch wieder auch sinnliche erfahrbare Kunstwerke zu erleben gilt. Etwa das Video "Never Come Back" des Jerusalemer Künstlers Assaf Gruber, das einen nackten Musiker zeigt, wie er durch das Museumsdepot streift, zwischen abgestreifter Luftpolsterfolie Skulpturen berührt, die von Bodenständigkeit und Exotismus künden. Via Harmonika spielt er die Melodie des 1980er-Jahre-Hits "Voyage, Voyage", ein stimmiger Soundtrack für eine ambivalente Reise in die Vergangenheit.

Der Parcours ist in Themenräume gegliedert, Ekaterina Degot erzählt über Bild-Dialoge Geschichten. So kontrastiert sie etwa (einst von den offiziellen Stellen abgelehnte) lokale Politikerporträts von Franz Yang-Močnik mit Gemälden von Alois Krenn, der die steirische Landbevölkerung der 1970er- und 80er Jahre ungeschönt mit Ölkreide verewigte: Politiker und ihre Untertanen. Beklemmend erscheint in diesem Kontext Krenns Gemälde über einen tabuisierten Ort, nämlich den der "Nervenklinik". Mit Bildern und Konstellationen wie diesen kommt man dem Ziel der Ausstellung, "verdrängte und verschwiegene Geschichten wieder zum Vorschein zu bringen", sehr nahe.

Die Fotografien des Bosniers Nihad Nino Pušija dokumentieren die nachhaltigen Spuren des Jugoslawien-Krieges, unweit davon hängt das aus dem Jahr 1917 stammende Bild "Zwei steirische Rekruten" von Friedrich Holzhausen: Es sind Männer in steirischer Tracht, die dem Alkohol zusprechen und so der Realität zu entfliehen versuchen. Das Thema Flucht kommt unter anderem bei Karl Jirak ("Landschaft mit Flüchtlingen", ca. 1945-50) und dem aus 2015 stammenden Video "Voiga" des Russen Aslan Goisum - 21 Menschen quetschen sich in einen Pkw - zur Sprache: Zeit und Ort mögen sich ändern, was stets gleich bleibt, sind die menschlichen Tragödien.

Atmosphärisch gibt es zwischen "Voiga" und "Pastry Friday", dem neuesten Kurzfilm von Josef Dabernig Ähnlichkeiten. Der Künstler lässt das Publikum an einer skurrilen Szenerie mit einer feinen Nuance schwarzen Humors teilhaben: Tortenessen in einer tschechischen Konditorei, wo ältere Menschen, teils mit Krücken eingekehrt sind. Eine ebenso süße wie generationenübergreifende Ablenkung vom Alltag, eine Auszeit in einem von Vergänglichkeit und anderen Bedrohungen geprägten Leben. Von dem stillen, poesievollen Mikrodrama zum Kriegshorror der Gegenwart: Schon vor Betreten der Neuen Galerie stößt man auf Objekte der ukrainischen Bildhauerin Zhanna Kadyrova. Ein Quader und eine Pyramide in strahlendem Weiß - jedoch mit Beschädigungen. Die Löcher und Risse sind Spuren von Kämpfen und russischen Raketenangriffen, indem Kadyrova die Materialien ästhetisiert - glasiert, lackiert, poliert - verweist sie auch auf die Kommerzialisierung des Krieges in der Kunstwelt.

Eine der aufwendigsten Installationen der Ausstellung, die zeitlich eine Brücke von der Monarchie (Erzherzog-Johann-Büste aus Gips inklusive Einschussloch) und Klassenherrschaft über die NS-Zeit (Druckwerke aus der Sammlung Emil Gruber) bis zum Angriffskrieg von Wladimir Putin spannt, stammt von Henrike Naumann. Die Arbeit "Tag X" verhandelt über Mobiliar, Alltagsgegenstände und ein Video die politische Bedeutung der deutschen Wiedervereinigung sowie das Verschwinden der DDR. Der Titel wiederum ist eine Anspielung an ein 2017 zerschlagenes rechtsradikales Netzwerk in Deutschland, das einen Umsturz geplant hatte.

Nur manchmal, etwa wenn das Hans-Kloepfer-Gedicht "Steirischer Herbst" (1916) eng mit Ausschnitten über die Isonzoschlachten (Charles Vidor) verknüpft wird, wirkt der Kunstdialog zu bemüht, didaktisch. Elemente der Leichtigkeit bringt indes die Performance "Margit, Maya und Vanessa" von Augustas Serapnias aus Litauen ein. In kleinen Löchern der Ausstellungsarchitektur tauchen Gesichter auf, man wird etwa gebeten, Mineralwasserflaschen bei der nächsten Öffnung abzugeben. Eine fluxusartige Geste, die symbolisieren soll, wie in Krisenzeiten Fremde kollaborieren. "Ein Krieg in der Fremde" ist eine ebenso subjektive wie allgemeingültige Schau, die fordert, die bereichert: ein starkes Lebenszeichen vom steirischen herbst.

Ausstellung:"Ein Krieg in der Ferne", steirischer herbst, Neue Galerie Graz, bis 12. Februar