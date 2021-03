Beuys beginnt mit Verwaldung der Stadt

Eine legendäre Baumpflanzung markiert einen Höhepunkt im Wirken von Joseph Beuys.

"Wenn die mich in Deutschland nicht wollen, dann starten wir das Ganze von Wien aus!", beschloss Joseph Beuys 1983 und pflanzte in der Innenstadt einen Baum. Der polarisierende Nachkriegskünstler aus Deutschland hatte zur documenta 7 in Kassel 7000 Eichen pflanzen wollen. Aber diese Aktion lief schleppend an.

So versuchte er es in Wien, das er seit 1966 kannte, als Monsignore Otto Mauer in der Galerie nächst St. Stephan erstmals seine Zeichnungen ausgestellt hatte. 1983 veranstaltete sein Künstlerkollege Oswald ...