Eine feine, präzise Ausstellung von Arik Brauer in der Säulenhalle des Salzburg Museums.

Seine großformatigen Bilder, Öl auf Hartfaser, glühen in Orange- und Rottönen vor dunklem Hintergrund. Groß rücken Frauen, genauer: Frauenschicksale in den Blick, während im Hintergrund kleine Figuren, Tiere und belebte Szenerien, die nicht von ungefähr an Hieronymus Bosch erinnern, die "Hauptsache" umgeben.